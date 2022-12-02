انت الان تتابع خبر سلطنة عمان تزف بشرى كبرى وتعلن اعفاء هذه الفئات من المقيمين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت سلطنة عمان باصدرا تعميم هام إلى جميع مطاراتها يقضي بالسماح لكل المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد لكل المهن التجارية دون تأشيرة مسبقة.

وبالامكان الحصول على التأشيرة في المطارات ودفع رسومها عند الوصول، كما يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت أيضًا عن فتح باب التقدم للتأشيرة لمشجعي كأس العالم ببطاقة هيا للسفر إلى قطر.