خبر عاجل.. اتفرج ترتيب مجموعة المغرب فى كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على كندا .. هل تأهلت لدور الـ ١٦ ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ترتيب مجموعة المغرب فى كأس العالم قطر 2022 لم يكن متوقع على الإطلاق بعد إنتهاء الجولة الثالثة بالأخص أن البعض توقع أن يجد منتخب المغرب صعوبات كبيرة فى الصعود إلي دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالمالمغرب تمكنت من الوصول إلي النقطة السابعة بتعادلها مع كرواتيا فى الجولة الأولى بالإضافة إلي نجاحها فى الوصول إلي النقاط الثلاث فى الجولة الثانية على حساب المنتخب البلجيكي كما تمكن من حسم مواجهة المنتخب الكندى بسهولة بهدفين مقابل هدف سجل الهدف الأول حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنلجيزي وأضاف الهدف الثاني المهاجم الشاب يوسف النصيري لاعب إشبيلية الإسبانى وأحد أبرز المهاجمين العرب حاليا بسبب تواجد منتخب كرواتيا بالإضافة إلي بلجيكا أحد المرشحين للمنافسة على اللقب فى هذه النسخة.

ترتيب مجموعة المغرب فى كأس العالم قطر 2022 ترتيب مجموعة المغرب فى كأس العالم قطر 2022 بعد إنتهاء الجولة الثالثة يتصدره رفاق حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي الذى كان له دور بارز فى قيادة منتخب بلاده إلي دور 16 بعدما أن تألق أمام كرواتيا فى الجولة الأولى وأعطى تمريرة حاسمة فى مباراة بلجيكا بالإضافة إلي هدفه اليوم أمام المنتخب الكندى فى الدقيقة الخامسة من أحداث شوط اللقاء الأول.

▪ هاذا المشروب يوجد في جميع انحاء العالم .. لن تصدق فوائده التي حيرت الطب الحديث!«تعرف عليه»

▪ دقة طبول الحرب..لأول مرة امريكا توجة رسالة حاسمة لهذا الطرف (تفاصيل صامة)