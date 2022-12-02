اخبار سارة تزفها المملكة السعودية باعفاء المقيمين تجديدة الاقامة طول هذة الفترة

الرياض - محمد الاطلسي - يتساءل الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية عن إمكانية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية، حيث أنهم يرغبون في تجديد الإقامة، من خلال البوابات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد المكاتب الوزارية. لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية وكافة المعلومات التي ترغب في معرفتها المتعلقة بذلك الاستعلام عن رسوم تجديد الاقامة المنتهية تقدم المديرية العامة للجوازات إمكانية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين والعمال الوافدين في المملكة العربية السعودية، وجميع الجوانب التي يجب مراعاتها لكي يبقى الوافد على أراضي المملكة المتحدة بشكل منتظم، لتجنب الغرامات والعقوبات التي تقرها الجهات الرقابية على جميع الأشخاص الذين لا يجددون إقامتهم. خطوات الاستعلام عن الاقامات المنتهية في السعودية

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إذا كنت تريد الاستعلام عن صلاحية الإقامة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: قم بالدخول مباشرة على أفراد أبشر. اختار ايقونة الطلبات الإلكترونية. انقر فوق أيقونة خدمات جواز السفر. قم بتحديد سؤال صلاحية الإقامة. أدخل بيانات الاستعلام، وهي كما يلي: رقم إقامة الوافد. كتابة الكود المرئ

انقر فوق زر طلب. سوف يظهر تاريخ انتهاء الإقامة المطلوب. طريقة تجديد الإقامة المنتهية في السعودية يجب اتباع هذه الخطوات لتجديد الإقامة إلكترونيًا قبل انتهاء صلاحيتها لتجنب دفع الغرامة، وذلك عن طريق الخطوات التالية: أولاً يجب الذهاب الى منصة أبشر الرقمية. بعد ذلك اختر الخدمات الإلكترونية، بعد إجراء المصادقة.

ومن ثم انقر فوق أيقونة الخدمات. اختر أيقونة تجديد الإقامة. انظر على الشروط والأحكام. بعد ذلك انقر فوق كلمة التالي. ومن ثم قم بتحديد العامل المراد تجديد إقامته. قم بتحديد مدة الإقامة. عليك بتأكيد كافة البيانات. انقر فوق أيقونة تجديد الإقامة.