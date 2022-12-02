هام للغاية: السعودية تعلن عن فرض غرامة لكل مقيم يقوم بهذا الأمر في هويته !!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية ،عن فرض غرامة مالية لكل من يقوم بتأخير تجديد هوية مقيم وذلك بعد إنتهائها بثلاثة أيام .

ونشرت إدارة الجوازات تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، أجابت فيها عن سؤال أحد المقيمين، وكان كالأتي: إذا كانت الإقامة منتهية هل يتم الترحيل أم فقط غرامة؟

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لترد الجوازات : “تُفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى و 1000 ريال في حالة التكرار”.

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للجوازات إنه بإمكان صاحب العمل إصدار وتجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي عبر منصة أبشر أعمال و مقيم.

وأوضحت الجوازات أنه ستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصة أبشر ومنصة مقيم؛ بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة:

ـ 3 شهور

ـ 6 أشهر

ـ 9 أشهر

ـ 12 إلى 24 شهرًا