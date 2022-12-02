خبر سار تزفة دولة كبيرة لجميع اليمنيين ..هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة

الرياض - محمد الاطلسي -

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اكدت المملكة المتحدة انها قدمت هذا العام 65 مليون جنيه استرليني لدعم الاحتياجات الانسانية في اليمن ليصل اجمالي المساعدات البريطانية اكثر من مليار جنيه منذ بداية النزاع. وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم, في احاطة خلال فعالية لالقاء نظرة حول الاحتياجات الانسانية العالمية نظمتها الأمم المتحدة ومركز الملك سلمان ان اليمن يمثل اولوية قصوى للمملكة المتحدة وان بلاده ستستمر في تقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين اليمنيين.