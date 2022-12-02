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انتفاضة قوية يعلن عنها العميد طارق صالح في هذه المحافظة فاجئت الجميع!

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الرياض - محمد الاطلسي - علق طارق صالح على ذكرى انتفاضة ديسمبر التي قادها الرئيس الراحل صالح.

وقال طارق : ‏لازلنا في قلب معركتنا التي بدأناها بقيادة الزعيم في ديسمبر 2017م.

 

 

 

 

 

 

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وأضاف : استشهد زعيمنا ورفيقه الأمين وعدد من انبل الشجعان، واعتقل عشرات وأسر آخرين.

 

وأوضح : أفرج عن اغلبهم وبقي ابني وأخي هناك في سجون الكهنوت والعمالة.

وأختتم : لكن ديسمبر لم ولن تتوقف حتى النصر.

المجد لديسمبر، والخلود للشهداء.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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