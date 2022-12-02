انتفاضة قوية يعلن عنها العميد طارق صالح في هذه المحافظة فاجئت الجميع!

الرياض - محمد الاطلسي - علق طارق صالح على ذكرى انتفاضة ديسمبر التي قادها الرئيس الراحل صالح.
وقال طارق : لازلنا في قلب معركتنا التي بدأناها بقيادة الزعيم في ديسمبر 2017م.
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وأضاف : استشهد زعيمنا ورفيقه الأمين وعدد من انبل الشجعان، واعتقل عشرات وأسر آخرين.
وأوضح : أفرج عن اغلبهم وبقي ابني وأخي هناك في سجون الكهنوت والعمالة.
وأختتم : لكن ديسمبر لم ولن تتوقف حتى النصر.
المجد لديسمبر، والخلود للشهداء.
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