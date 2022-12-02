المبعوث الأممي يفاجئ الجميع بما سيحدث في هذه المحافظات اليمنية ابتدء من هذا الموعد!!

الرياض - محمد الاطلسي - قال المبعوث الأميركي لليمن، تيموثي ليندركينغ، إن الوقت حان لخفض التصعيد وإغاثة اليمنيين اقتصاديا

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وندد ليندركينغ بالهجمات المستمرة لجماعة الحوثي الإرهابية على الموانئ.

جاء ذلك خلال اجتماع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية لليمن، مع سالم بن بريك وزير المالية اليمني، بمقر السفارة الأميركية باليمن، حيث ندد المبعوث الأميركي بهجمات الحوثيين على الموانئ التي تحرم اليمنيين من الموارد التي هم بأمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أنه حان الوقت الآن للتركيز على خفض التصعيد والإغاثة الاقتصادية لليمنيين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، شنت جماعة الحوثي اليمنية قصفاً على منازل مدنيين بالضالع جنوب اليمن شمالي منطقة مريس من مواقع تمركزها في منطقة العرفاف، بقذائف المدفعية.

وأفاد مصدر ميداني في تصريحات صحافية، أن قصف الميليشيا كان على قرية الجروف شمالي منطقة مريس، مشيرًا إلى أن قذيفة مدفعية سقطت على منزل مواطن يدعى محمد قايد الشنة دون وقوع إصابات.