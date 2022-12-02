اندلاع معارك عنيفة واشتباكات شرسة في هذه المحافظة اليمنية وسقوط قتلى وجرحى ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - إندلعت معارك عنيفة - فجر اليوم، بين القوات الحكومية، ومليشيا الحوثي الموالية لإيران، في محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).

▪ انتفاضة قوية يعلن عنها العميد طارق صالح في هذه المحافظة فاجئت الجميع!

▪ المبعوث الأممي يفاجئ الجميع بما سيحدث في هذه المحافظات اليمنية ابتدء من هذا الموعد!!

وذكرت مصادر عسكرية "أن المعارك تجددت، بين قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، بعد هجوم نفذته الميلشيات على مواقع الجيش".

ولفتت المصادر ان المواجهات تركزت في جبهة البلق الشرقي ومحيط معسكر ام ريش وتخللها هجوم عكسي اسفر عن تكبيد المليشيا قتلى وجرحى بينهم قيادي حوثي فيما استشهد واصيب أخرين من قوات الجيش.

ودفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية خلال الايام الماضية تضم اطقم ومقاتلين الى جبهة مأرب الجنوبية.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد الذي تقوم به مليشيا الحوثي في عدة جبهات، بعد رفضها المقترحات الأممية بشأن تجديد الهدنة الأممية التي انتهت، مطلع أكتوبر الماضي.