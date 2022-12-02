رد فعل مفاجئ لــ أمير قطر تميم بن حمد بعد فوز المغرب وتأهلهم إلى دور الـ 16 ( اتفرج الفيديو)

الرياض - محمد الاطلسي - اتفرج بالفيديو ماذا فعل أمير قطر تميم بن حمد بعد فوز المغرب وتأهلهم إلى دور الـ 16

ومساء الامس تأهل منتخب المغرب لدور الستة عشر لكأس العالم بعد الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة في آخر جولات المجموعة السادسة.

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وتصدر المغرب المجموعة برصيد سبع نقاط، تليه كرواتيا برصيد خمس نقاط، ثم بلجيكا بأربع نقاط، ثم كندا في المركز الأخير بدون نقاط.

وسبق لمنتخب المغرب أن تجاوز دور المجموعات بكأس العالم مرة واحدة فقط، وكان ذلك في مونديال 1986 بالمكسيك.

وسجل هدفي المغرب حكيم زياش في الدقيقة الرابعة ويوسف النصيري في الدقيقة 23، في حن سجل هدف كندا الوحيد نايف أكرد في الدقيقة 41.

وكان المغرب بحاجة إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل دون انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين منتخبي كرواتيا وبلجيكا، التي أقيمت في نفس التوقيت وانتهت بالتعادل السلبي