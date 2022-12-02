السعودية تزف هذه البشرى السارة إلى جميع المعتمرين..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي -

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وذكرت "الخارجية"، أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة "التأشيرات".

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن آلية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية"، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.