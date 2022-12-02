وردنا الآن: الجوازات السعودية تحدد عقوبة صارمة لمن يقوم بهذا الامر !

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تطبيق عقوبات صارمة على أي فرد يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو يساعد في نقلهم داخلها أو يوفر لهم مكان للسكن أو حتى يقدم لهم مساعدة بأي شكل، ومخالفة ذلك يعد جريمة من الجرائم الكبيرة التي يُعاقب عليها القانون، كما حثت ادارة الجوازات المواطنين على سرعة الابلاغ عن أي حالات مخالفة. أطلقت إدارة الجوازات السعودية شعار (وطن بلا مخالف) وذلك للحد من مخالفي نظام الاقامة بالمملكة، وأعلنت أن من يساعد في دخولهم إلى المملكة أو ينقلهم داخلها أو يوفر لهم ماوي أو يقدم لهم أي وسيلة مساعدة يعرض نفسه للعقوبة التي تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي، كذلك يتم مصادرة الوسيلة التي يتم نقلهم بها أو مسكن الإيواء الذي يعيشون فيه هذا بالإضافة إلى التشهير به.

البيان الصحفي لحملة ضبط مخالفي نظام الاقامة أعلنت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي نظام الاقامة وأمن الحدود والعمل في بيان صحفي لها أنه خلال الفترة من 9/4/1444 هـ إلى 15/4/1444 هـ تم ضبط الآتي:

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ضبط 16493 مخالفاً منهم 9441 مخالفاً لنظام الإقامة، 4580 مخالفاً لنظام أمن الحدود، 2472 مخالفاً لنظام العمل. أما عن المخالفين الذين تم ضبطهم أثناء محاولة عبورهم حدود المملكة للداخل بلغ عددهم 480 مخالف 63٪ من الجنسية اليمنية، 33٪ من الجنسية الإثيوبية، 4٪من الجنسيات الأخرى. وصل عدد المخالفين الذين تم ضبطهم أثناء عبورهم الحدود للخارج بلغ عددهم 59 مخالفاًً.

بلغ عدد المتورطين في إيواء أو نقل أو تشغيل المخالفين 15 متورط.

إجمالي عدد الخاضعين لإجراءات تنفيذ الأنظمة 54111 وافداً مخالفاًً منهم 49811رجلاً،4300 امرأة. بالنسبة للأنظمة المنفذة في حق المخالفين فقد تم إحالة 43475 مخالفاً للحصول على وثائق السفر، وتم إحالة 2675 مخالفاً لاستكمال جوازات السفر، في حين تم ترحيل 9070 مخالفاً.

طريقة الابلاغ عن الحالات المخالفة لنظم الإقامة يستطيع أي مواطن يجد أي شخص مخالف أن يقوم بالإبلاغ من خلال رقم (911) وذلك لمناطق مكة المكرمة، الرياض، والشرقية، وكذلك الإبلاغ من خلال رقم (999)، (996) لباقي مناطق المملكة.