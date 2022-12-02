شركة الغاز اليمنية تصدم الجميع بسعر هو الأول من نوعه ..السعر الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الشركة اليمنية للغاز بصنعاء، عن تخفيض سعر الغاز المستورد في جميع المحطات بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة إبتداء من يوم السبت القادم الموافق 3 ديسمبر 2022م.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها، أنه إبتداءً من يوم السبت 9 جماد الأول 1444هـ الموافق 3 ديسمبر 2022م ، تبدأ الشركة اليمنيه للغاز بتوزيع كميات من الغاز المستورد من السفينة “ليدي ساره3” الواصلة إلى ميناء الحديدة بتاريخ 25/10/2022م.

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وأكدت أن السعر للغاز المستورد سيكون بسعر ( 326.25) ريال للتر الواحد اي (6525 ريال) للإسطوانة ٢٠ لتر منخفضا بواقع 28 ريال للتر الواحد و555 ريال للاسطوانة.

يذكر أن سعر البيع السابق للغاز كان بـ ( 354 ريال ) وسعر الـ ٢٠ لتر بـ ( 7080 ريال ).