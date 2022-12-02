تاكد اذا كنت منهم!! . هذه الفئة من الوافدين في السعودية لن تتمكن من تجديد الاقامات في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - الإدارة العامة للجوازات السعودية نوهت جميع المقيمين في اراضي السعودية ، بانها لن تقوم بتجديد اقامة الوافدين المخالفين للأنظمة في جميع ارجاء الوطن.

حيث حدد الجوازات مجموعة شروط صارمة لمن يرغب بالتجديد للإقامة والا فإنه لن يكون الامر متاحا

▪ صفعة موجعة للمقيمين .. السعودية تعلن إسقاط تأشيرة جميع الوافدين ابتداء من هذا الموعد .. تابع التفاصيل!

▪ خبر مبشر و سار .. السعودية تلغي سعودة هذه الوظائف الهامة !! .. تعرف عليها

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وهذه الشروط هي ، جواز سفر ساري المفعول ، وتوافر التأمين الصحي وألا يكون المقيم مطلوبًا مسبقًا.

وقد اشارت الى التسهيلات التي تقدمها للمقيمين الراغبين في التجديد وذلك عن طريق الدخول للموقع الرسمي لمنصة أبشر واتباع جميع التعليمات التي توفرها المنصة لإكمال تجديد الإقامة بنجاح.