صفعة موجعة للمقيمين .. السعودية تعلن إسقاط تأشيرة جميع الوافدين ابتداء من هذا الموعد .. تابع التفاصيل!

الرياض - محمد الاطلسي - المديرية العامة للجوازات السعودية كشفن عن كيفية إسقاط كفالة العمالة المنزلية، وذلك لأجل استقدام بديل. حيث ورد سؤال للجوازات يقول: "طلعت عاملتي إجازة وما رجعت، وأبغى أطلّع تأشيرة جديدة وعاملتي الأولى باقية على كفالتي"

وبينت الجوازات أن "إسقاط العمالة المنزلية آليًّا بخرج ولم يعد، بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة". وأضافت أنه يمكن إسقاط التأشيرة أيضًا بالتواصل من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

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