تعرف على قائمة المنتخبات التي خرجت من كأس العالم 2022 والمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16

الرياض - محمد الاطلسي - قائمة المنتخبات التي خرجت من كأس العالم 2022 حيث يشهد العالم في الوقت الحالي واحدة من أهم النشاطات الكروية حيث تقام بطولة كأس العالم 2022، ومع اقتراب انتهاء دور المجموعات بالبطولة، قطر تودع كأس العالم رسميًا، ويبحث الكثير في الوقت الحالي عن المنتخبات التي خرجت من كأس العالم 2022 بعد انتهاء الجولة الأولى والثانية من دور المجموعات ولم يتبقى سوى الجولة الثالثة والأخيرة والتي ستحدد مصير باقي المنتخبات ومعرفة من سيتأهل ومن سيغادر نهائيًا.

قطر تودع كأس العالم انطلقت بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022 الجاري، وقد شهدت الجولة الأولى والثانية لقاءات مثيرة وقوية بين المنتخبات حيث يرغب الجميع في وضع بصمة كبيرة داخل بطولة كأس العالم 2022 والتي تعد أهم بطولة كروية على مستوى العالم، وشهدت الجولات عدد من المفاجئات الكبيرة وعلى رأسهم فوز السعودية على الارجنتين وفوز المغرب على بلجيكا، وبعد انتهاء الجولة الثانية قطر تودع كأس العالم 2022 بصورة رسمية بعدما خسر المنتخب القطري في الجولة الأولى على يد منتخب الإكوادور بهدفين دون مقابل، وفي الجولة الثانية خسر أمام منتخب السنغال بثلاثة أهداف نظيفة، وبذلك يحتل المنتخب القطري المركز الأخير بالمجموعة ويودع البطولة نهائيًا.

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قائمة المنتخبات التي خرجت من كأس العالم 2022 حتى الآن لم يودع بطولة كأس العالم 2022 أي منتخبات بصورة رسمية سوى منتخبي قطر ومنتخب كندا الذي شارك في مباريات الجولة الأولى والثانية وخسر في الأولى أمام بلجيكا بهدف دون رد، وخسر في مباراة الجولة الثانية أمام منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وبهذه النتيجة يتذيل المنتخب مجموعته ويودع البطولة.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة إلى دور الـ 16 ومواصلة الطريق في بطولة كأس العالم 2022، كما ضمنت بعض المنتخبات مقعدها في التأهل وهما منتخب فرنسا حامل اللقب ومنتخب البرازيل وأخيرًا منتخب البرتغال بقيادة الدون كرستيانو رونالدو.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022 المجموعة الأولى هولندا -السنغال المجموعة الثانية إنجلترا -الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة الثالثة الأرجنتين – بولندا المجموعة الرابعة فرنسا -أستراليا المجموعة الخامسة لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد المجموعة السادسة المغرب – كرواتيا المجموعة السابعة البرازيل لم يتحدد بعد المجموعة الثامنة البرتغال لم يتحدد بعد