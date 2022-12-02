بشرى كبرى تسعد الملايين .. أول دولة خليجية تعلن منحة الجنسية لكل المقيمين مقابل هذه الشروط الميسرة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت وزارة الداخلية العمانية على الأسئلة المثيرة التي تدور في أذهان البعض بشأن طريقة حصولهم علي الجنسية العمانية. وفي ذات السياق فقد حذرت وزارة الداخلية العمانية أن لا يقوم الأشخاص الحاملين للجنسية العمانية ببعض من الأخطاء التي قد تجعلهم يخسرون الجنسية العمانية ويتم سحبها منهم.

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تم سن قانون وشروط ليتم قبول طلبات الأشخاص الذين يريدون أن يحصلون علي الجنسية العمانية, فعلي راغبي الحصول علي الجنسية العمانية أن يقوموا بالاطلاع علي هذه الشروط لكي يتمكنوا التقدم بشكل صحيح علي أخذ الجنسية العمانية.

أن يقدر علي التكلم باللغة العربية, بالإضافة علي قدرته علي الكتابة والقراءة بها.

أن يكون قد وصل إلي سن الرشد.

أن يكون المتقدم ممن عاشوا داخل سلطنة عمان مدة لا تقل عن عشرين عاماً إذا كان غير متزوج, وفي حالة كون متزوج فلابد أن يمكث داخل سلطنة عمان مدة لا تقل عن عشر أعوام, ويحب العلم أنه لا يجب الخروج من سلطنة عمان خلال المدة السابق ذكرها مدة تزيد عن الشهرين خلال العام الواحد.

أن يتميز بحسن السير والسلوك, وان يتمتع بالصحة ليس به أي عهات.

غير محكوم عليه بأي أحكام قضائية مخله بالشرف أو الأمانة.

أن يكون لديه القدرة المادية علي إعالة أسرته من خلال عمل شرعي يدير عليه أموالاً حلالاً.

عند التقدم للحصول علي الجنسية العمانية لابد أن يقوم بكتابة الطلب علي النموذج المعد لذلك والذي وفرته وزارة الداخلية العمانية, وان يقر فيه بأنه يتنازل عن جنسيته الأم في سبيل الحصول علي الجنسية العمانية وأن قانون بلده يعطيه الحق في ذلك, وان يذهب إلي المحكمة ويقسم بالولاء إلي سلطنة عمان.