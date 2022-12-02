عاجل .. بأمر ملكي إجازة جديدة لكافة الموظفين تستمر ليومين بدءا من هذا الموعد !! تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - صدر امر ملكي برقم أ 90 نصل على عمل إجازة الـ 2 يوم لكافة الموظفين في جميع المجالات سواءا العام او الخاص وذلك يومى الأربعاء والخميس 02/08/1444 الموافق 22/02/2023. حيث ان هذه الاجازة تأتي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للملكة العربية السعودية والتي يتم الاحتفال بها كل عام

تم الاعلان عن اجازة رسمية لمدة يومين لجميع موظفى المملكة وذلك طبقا للامر الملكي رقم أ 90، كما يتم منح الطلاب على مستوى جميع المدارس فى المملكة اجازة يوم الأربعاء ويوم الخميس 02/08/1444 الموافق 22/02/2023 بمناسبة يوم التأسيس السعودي، كما قررت الدولة بفرض غرامة على من لم يمنح موظفيه اجازة خلال اليومين، هذا ويسبق تلك الاجازة إجازة الفصل الدراسي الثانى، 2 إجازة مطولة للطلاب الاجازة الأولي تأتي يوم 24/05/1444 الموافق 18/12/2022 واجازة اخري في 22/06/1444 الموافق 15/01/2023 وبعدها اجازة يوم التأسيس السعودي.

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