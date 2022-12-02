الرئيس الأسبق يعلن اصابته بفيروس كورونا ( اتفرج )

الرياض - محمد الاطلسي - اعلن الرئيس الامريكي الاسبق كلينتون امس الاربعاء اصابته بكورونا. وقال كلينتون في تغريدة على حسابه بتويتر "أنا بخير بشكل عام وأشغل نفسي في المنزل. أنا ممتن لتلقي اللقاح والجرعات المعززة له"، مؤكدا أن هذا "ما جعل حالتي معتدلة".

وشجع كلينتون على الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19، وقال: “أحث الجميع على فعل الشيء نفسه خصوصا مع حلول أشهر الشتاء". وكان كلينتون قد أمضى في أكتوبر 2021، خمس ليال في مستشفى في كاليفورنيا بسبب التهاب في الدم.

▪ السعودية تعلن عن غرامة 200 ألف ريال لكل من يشتري هذا الطعام من اليوم .. تفاصيل

▪ قبل سنوات سائحة اجنبية جميلة وصلت إلى جزيرة سقطرى ورفضت المغادرة .. والمفاجأة كيف اصبحت اليوم (اتفرج الصور)

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw