صنعاء : جدل واسع بسبب تعميم صادم بمنع دخول العوائل إلى المطاعم الا بهذا الشرط !!

الرياض - محمد الاطلسي - بسابقة هي الاولى من نوعها اقدمت سلطة صنعاء بمنع دخول العوائل الى المطاعم.

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وبحسب مصادر فان تعميم لسلطة صنعاء يقضي بمنع دخول العائلات المطاعم إلا بموجب البطاقة الشخصية وعقد الزواج!

ولم تكشف المصادر عن سبب اصدار هذا التعميم الذي سيتسبب بجدل واسع.