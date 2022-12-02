صنعاء : جدل واسع بسبب تعميم صادم بمنع دخول العوائل إلى المطاعم الا بهذا الشرط !!

الرياض - محمد الاطلسي - بسابقة هي الاولى من نوعها اقدمت سلطة صنعاء بمنع دخول العوائل الى المطاعم.
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وبحسب مصادر فان تعميم لسلطة صنعاء يقضي بمنع دخول العائلات المطاعم إلا بموجب البطاقة الشخصية وعقد الزواج!
ولم تكشف المصادر عن سبب اصدار هذا التعميم الذي سيتسبب بجدل واسع.
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