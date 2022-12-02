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صنعاء : جدل واسع بسبب تعميم صادم بمنع دخول العوائل إلى المطاعم الا بهذا الشرط !!

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الرياض - محمد الاطلسي - بسابقة هي الاولى من نوعها اقدمت سلطة صنعاء بمنع دخول العوائل الى المطاعم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

 

وبحسب مصادر فان تعميم لسلطة صنعاء يقضي بمنع دخول العائلات المطاعم إلا بموجب البطاقة الشخصية وعقد الزواج!

 

ولم تكشف المصادر عن سبب اصدار هذا التعميم الذي سيتسبب بجدل واسع.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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