اليمن : تعرف على قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم..الاسماء

الرياض - محمد الاطلسي -

أعلن الجهاز الفني للمنتخب اليمني لكرة القدم بقيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، عن قائمة اللاعبين الذين سينتقلون إلى المرحلة الثانية من معسكر المنتخب الخارجي المقام حاليا في مصر.

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يأتي ذلك استعدادا لبطولة خليجي 25 التي ستستضيفها مدينة البصرة العراقية، خلال شهر يناير القادم 2023.

واستبعد مدرب المنتخب، عشرة لاعبين من قائمة أربعين لاعبا، ليتبقى ثلاثين لاعبا سيواصلون المعسكر التدريبي المكثف خلال الفترة القادمة، مع قابلية تقليص عدد من اللاعبين وإضافة لاعبين آخرين، وذلك وفقا لمدى جاهزية اللاعبين ورؤية الجهاز الفني للمنتخب.

أسماء اللاعبين:

1- محمد إبراهيم عياش

2- سالم جمال الهارش

3- علي العامري

4- محمد أمان

5- علي فضل عبس

6- عماد حمد الجديمة

7- أحمد محمد الوجيه

8- عمار محمد البيضاني

9- جار الله الزغاري

10- مدير عبدربه الرداعي

11- عمر طلال لطف

12- أكرم نجيب البحري

13- ميلاد خالد العميسي

14- فيصل محمد معروفي

15- عمر عبد الله شارد

16- محمد فوزي باحميد

17- محمد حسن الطيري

18- محمد هاشم النجار

19- أسامة أحمد عنبر

20- حمزة محمد حنش

21- عمر عبدالله الداحي

22- محمد عبدالله الداحي

23- أنيس سالم المعاري

24- حمزة أحمد محروس

25- محمد عبدالرحمن السقطري

26- منيف جسار مدهش

‏27- سند معمر يحيى

28- هارون يوسف الزبيدي

29- محمد طه الجرادي

30- علي عبده العمري‏