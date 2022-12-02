الطيران اليمنية تزف هذا الخبر المفاجئ للجميع ..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - خفظت طيران اليمنية المحرك الرئيس من الجو اليمني إلى الخارج أسعار تذاكر السفر عبرها بدءًا من اليوم الخميس.

▪ السعودية تعلن عن غرامة 200 ألف ريال لكل من يشتري هذا الطعام من اليوم .. تفاصيل

▪ قبل سنوات سائحة اجنبية جميلة وصلت إلى جزيرة سقطرى ورفضت المغادرة .. والمفاجأة كيف اصبحت اليوم (اتفرج الصور)

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