رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عن هذا الأمر الذي أسعد جميع اليمنيين

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ احمد صالح العيسي عن قرب وصول 30 ألف كرة قدم ضمن برنامج F4S لدعم كرة القدم للمدارس الذي يديره FIFA، بالتعاون مع اليونسكو.

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وأكد أن هذه المبادرة تستهدف تعزيز المهارات الحياتية وتطوير الكفاءات من خلال كرة القدم

وأشاد ببرنامج F4S الذي يساعد اتحاد كرة القدم والحكومة لتعزيز أولويات التنمية الوطنية عبر اشراك النشء والشباب في أنشطة فاعلة.

واوضح أنه قد تم عمل الترتيبات الاولية مع السلطات المعنية في بلادنا حتى تُعفى هذة الهبة من الرسوم الجمركية كونها تأتي كدعم لأنشطة وبطولات كرة القدم في المدارس

وطالب رئيس الاتحاد الجميع التعاون لوصول الكرات الى المدارس المستفيدة من البرنامج، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وإبراز المواهب في كرة القدم، واتاحة الفرصة أمامها لتحقيق التميز والنجومية.

جدير بالذكر ان برنامج F4S يشمل توفير المعدات (بما في ذلك كرات القدم adidas) التي سيتم توزيعها على المدارس؛ ودعم 50 ألف دولار لتنفيذ البرنامج، باعتبار المدارس هي أكثر السبل فعالية وكفاءة لإشراك النشء والشباب في الرياضة في مختلف مناطق اليمن دون تمييز.

علما بأن البرنامج يهدف إلى المساهمة في تعليم وتنمية وتمكين حوالي 700 مليون طفل حول العالم، ويسعى إلى جعل كرة القدم في متناول الجميع والى دمج أنشطة كرة القدم في نظام التعليم، بالشراكة مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة، وايضا ضمان إتاحة كرة القدم لجميع المتعلمين دون تمييز .