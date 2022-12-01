تفاصيل لقاء مفاجئ جمع الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس العليمي ونائبه الزبيدي بشأن هذا الأمر الهام!

الرياض - محمد الاطلسي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة، يوم امس الأربعاء، الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع، بحضور الرئيس عيدروس الزُبيدي، نائب رئيس المجلس، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مستجدات الأوضاع والإصلاحات الرئاسية والحكومية، وتنسيق إجراءات ردع اعتداءات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على المنشآت الاقتصادية الوطنية.

وتوجه الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة بالتهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وحكومة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين.

كما ثمن مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودها بدعم المؤسسات وإنهاء العدوان الحوثي الإرهابي على المدنيين.