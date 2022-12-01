السعودية تحذير عاجل لكل المعتمرين : السجن 6 أشهر وغرامة 50 الف والترحيل من المملكة في هذه الحالات!!

الرياض - محمد الاطلسي - تم إصدار قرارات جديدة لجميع المعتمرين بالمملكة السعودية، فمن المؤكد أن الجميع يتمنى أن يقوم بأداء مناسك العمرة، ولكن تم وضع بعض التحذيرات على المعتمرين بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي والترحيل من المملكة لبلد المخالف، لذلك لابد من الحذر والابتعاد ٤در المستطاع عن الحالات التي تم ذكرها والتحذير منها من قبل وزارة الحجاج والمعتمرين بالمملكة السعودية.

أهم التحذيرات التي أقرتها المملكة السعودية للمعتمرين لقد أعلن رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة السعودية الدكتور عادل حنفي ببعض الإجراءات التي فرضتها المملكة لجميع المعتمرين الموجودين بالأراضي السعودية لاتمام أداء مناسك العمرة وهي تتمثل في التالي:-

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تجنب حمل أي أمتعة لتوصيلها لأحد المقيمين بالمملكة غير أمتعة المعتمر فقط. عدم أخذ أي أنواع من الأدوية فهناك بعض الأدوية يتم تحذيرها بالمملكة ولكن يسمح بها بمصر.

يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تقدمها المملكة من قبل وزارة الصحة السعودية لجميع المقيمين بها سواء بالحرمين الشريفين أو بالأماكن العامة بها. يجب الإلتزام بمدة السفر للعمرة؛ تجنباً العقوبات التي أسفرت عنها.

مراعاة الالتزام بالوزن المحدد التي وضعتها شركات الطيران .

أهم العقوبات الموجهة من قبل المملكة السعودية على من يخالف جميع القوانين واللوائح التي أعلنت عنها المملكة السعودية لجميع المعتمرين أن يعاقب بمخالفة مالية قدرها 50 ألف جنيه ريال سعودي، وأيضاً يتعرض للحبس لمدة أشهر، وسوف يتم ترحيله إلى بلده، وليس ذلك فحسب بل يتم وضع اسمه على قائمة المخالفين والممنوعين من الدخول للمملكة السعودية مدة تتراوح ما بين 10: 5 أعوام