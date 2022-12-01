اليمن : الرئيس رشاد العليمي يصدر اعلان هام فاجئ الجميع ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس ومعه أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي “واحة الكرامة” في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تخلد شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتضحياتهم في الداخل والخارج.

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وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس في الموقع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء الاماراتيين.

ووضع فخامة الرئيس إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد في واحة الكرامة، ثم تجول في الموقع مستمعاً إلى شرح من المعنيين حول محتويات الموقع الرمزي.

وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في كلمة له في سجل الزيارات عن عظيم الامتنان لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة “الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل نصرة بلدنا، وشعبه، والدفاع عن مصالحه الوطنية، وهويته العربية”.

كما زار رئيس مجلس القيادة الرئاسي جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة أبوظبي، حيث كان في استقبالهم مدير مركز الجامع يوسف العبيدلي.

وشملت الجولة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المجاور للجامع.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تدوينة بسجل زيارات الجامع عن بالغ إعجابة بالصرح الشامخ “الذي تتلألأ به حضارتنا الإسلامية وتزهو من قلب الخليج وحاضرته أبوظبي كما أراد له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه”.

وقال: “إنه تحفة معمارية مدهشة، وصرح إسلامي عالمي شامخ نجد فيه ماضينا وحاضرنا، ورسالة سلام لا تنضب، وتذكير مستحق بإرث قائد عربي من طراز رفيع”.