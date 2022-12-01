أول تعليق لمدير مكتب« محمد بن سلمان» على خروج السعودية من مونديال قطر

الرياض - محمد الاطلسي - غرد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عقب خسارة منتخب بلاده أمام نظيره المكسيكي وتوديعه لمونديال قطر 2022.

ونشر عساكر على صفحته الرسمية في "تويتر"، صورة للمنتخب، معلقا: "صقورنا.. أبطال المنتخب.. لكم الشكر على ظهوركم في مختلف مباريات المونديال.. وثقتنا بكم دائمة، ونتطلع للمستقبل".

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