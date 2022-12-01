عاجل.. المغرب يحقق فوزاً ساحقا ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم قطر 2022

الرياض - محمد الاطلسي - حجز منتخب المغرب “أسود الأطلس” بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد أن حقق فوزاً ثميناً على منتخب كندا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي انتهت قبل قليل على استاد الثمامة في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة كأس العالم قطر بينما تعادل منتخب كرواتيا وبلجيكا سلباً ليختطف المنتخب الكرواتي بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة السادسة.

بدأ أسود الأطلس بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول غن طريق خطأ حارس كندا الذي استغله المميز حكيم زياش لإحراز الهدف الأول للمغرب.

▪ هذه الفئة من الوافدين في السعودية لن تتمكن من تجديد الاقامات من اليوم !!.. هل أنت منهم ؟

▪ فنانة مصرية شهيرة أرتدت 3 فساتين زفاف يوم عرسها وزوجها فنان شهير أشعل مواقع التواصل ..لن تصدق من تكون !!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول تمكَّن يوسف نصيري من تسجيل الهدف الثاني للمغرب بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الكندي ميلان بوربان، وليصبح النصيري أول لاعب مغربي يُسجل في نسختين من كأس العالم.

???????? يـــوســـف الــنصيري يـــدخـــل الــتـاريـــخ ???????? النصيري أول لاعب مغربي ???????? يسجل في نسختين من كأس العالم بعد إضافته الهدف الثاني لأسود الأطلس اشترك الآن ???? ???? https://t.co/DjYUE8GiM1 ???? https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #كندا_المغرب #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rm4UG19XVT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) 🔥🔥 يـــوســـف الــنصيري يـــدخـــل الــتـاريـــخ 🔥🔥



النصيري أول لاعب مغربي 🇲🇦 يسجل في نسختين من كأس العالم بعد إضافته الهدف الثاني لأسود الأطلس



اشترك الآن 👇

🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1

📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #كندا_المغرب #FIFAWorldCup pic.twitter.com/rm4UG19XVT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2022

عند الدقيقة 40 من الشوط الأول أحرز منتخب كندا هدف تقليص الفارق بقدم نايف أكرد بالخطأ في مرمى فريقه.قبل أن يُقرر الحكم البرازيلي عدم احتساب هدف ثالث للمغرب حار المحللون في سبب إلغاءه، لينتهي الشوط الأول بتقدُّم أسود الأطلس بهدفين لهدف واحد.

في الشوط الثاني تراجع منتخب المغرب إلى الدفاع بشكلٍ كبير، بينما تقدَّم منتخب كندا إلى مواقع الهجوم في محاولة لإحراز هدف التعادل، وهدد مرمى أسود الأطلس في أكثر من مناسبة كان أخطرها رأسية هوتشينسون التي اصطدمت بالقائم قبل أن ترتد من خط المرمى لتحرم الكنديين من هدف التعادل.

???? عارضة المغرب تتصدى لأخطر فرص كندا بعد ضربة رأس من هوتشينسون اشترك الآن ???? ???? https://t.co/DjYUE8GiM1 ???? https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #كندا_المغرب #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lmrNiAsmOV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) 🥅 عارضة المغرب تتصدى لأخطر فرص كندا بعد ضربة رأس من هوتشينسون



اشترك الآن 👇

🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1

📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #كندا_المغرب #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lmrNiAsmOV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2022

كرواتيا تتعادل سلباً مع بلجيكا وتخطف بطاقة التأهل

بعد 5 ثوانٍ فقط من صافرة البداية كاد بيريسيتش أن يسجِّل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ردَّ عليها منتخب بلجيكا بفرصة قوية عند الدقيقة 11 من عمر اللِّقاء نجح الدفاع في إبعادها إلى ركنية.

تابع المنتخب الكرواتي تقديم أداء حذر مع إضاعة عدد من الفرص، حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني هدد منتخب بلجيكا مرمى كرواتيا بتسديدة ردها الدفاع قبل أن يتمكَّن الحارس من احتضان رأسية لوكاكو. ردَّ عليها منتخب كرواتيا بعد دقيقتين بتسديدة قوية تمكّن الحارس من إبعادها في الوقت المناسب.

شهدت الدقيقة 60 أخطر فرص اللِّقاء لمنتخب بلجيكا عبر كرة كاراسكو التي أبعدها حارس كرواتيا والثانية جاءت من لوكاكو ردَّها القائم. لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وتأهل كرواتيا إلى الدور الثاني رفقة المغرب.

أخطر فرص اللقاء الأولى من بلجيكا كاراسكو أبعدها حارس كرواتيا والثانية من لوكاكو بالقائم ???? اشترك الآن ???? ???? https://t.co/DjYUE8GiM1 ???? https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #كرواتيا_بلجيكا #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5pgkefUxMy —2 beIN SPORTS (@beINSPORTS) أخطر فرص اللقاء الأولى من بلجيكا كاراسكو أبعدها حارس كرواتيا والثانية من لوكاكو بالقائم



📦 اشترك الآن 👇



🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1

📱 https://t.co/alkogGtHdW#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #كرواتيا_بلجيكا #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5pgkefUxMy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2022