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ما فعلته هذه الأرجنتينية آثار غضب السعوديين وهكذا كان مصيرها ..تفاصيل مفاجئة

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الرياض - محمد الاطلسي - ما زالت المواقف الطريفة بين مشجعي بطولة كأس العالم في قطر تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مقطع فيديو موقفا جديدا للمشجعة الأرجنتينية التي استهانت بالمنتخب السعودي سابقا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا للمشجعة الأرجنتينية، التي قالت سابقا إن منتخب بلادها سيقابل المنتخب السعودي كمباراة تمرين بالنسبة له، حيث طالبها المشجعون السعوديون بأن تعترف بقوة المنتخب السعودي، خاصة بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني في أولى مبارايات مجموعتهما

 

 

 

 

 

 

 

 

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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