الأرصاد يحذر وبقوة ..هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة في هذه المحافظات اليمنية وعلى الجميع الانتباه

الرياض - محمد الاطلسي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران ، صنعاء، ذمار و البيضاء.

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ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، تعز، الضالع ، إب، جنوب مأرب وغرب الجوف، وبارداً نسبياً في المناطق الصحراوية أثناء الليل والصباح الباكر.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 12-25 عقدة مع هبات تصل إلى 35 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3 في ذمار، 3.8 في عمران، 5.4 في صنعاء، 6.6 في السدة، 9 في إب.

ونبه المركز المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس شديد البرودة.

وحث المزارعين على أخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم الزراعية، منبهاً مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج