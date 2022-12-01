لن تصدق كيف رحبت رئيسة هذه الدولة الأوربية بمصور يمني في كأس العالم والمفاجأة فيما قالته له!

الرياض - محمد الاطلسي - لقي المصور اليمني صفوان العكام برئيس دولة كرواتية المشاركة في كأس العالم

وكتب المصور اليمني صفوان العكام في صفحته منشورا عن اللقاء حيث قال”: صورة مع رئيس دولة كرواتيا في السوق في كاس العالم في قطر 2022 وهي تتمشي والموضوع سهل”.

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وتابع”: واحنا يطلع مدير ولما تشتي موعد معه يقلك مش فاضي او رقمه محول”.

ورحبت رئيسة كرواتية السابقة ، كوليندا غرابار كيتاروفيتش بالمصور اليمني صفوان العكام وسمحت له بكل سعادة التقاط صورة تذكارية معه على هامش زيارتها لكأس العالم.

وظهرت رئيسة كرواتيا السابقة، وهي تقف وسط الجماهير، الذين حرصوا بدورهم على التقاط صور تذكارية معها.

يشار ان رئيس كرواتيا السابقة قد حضرت مباراة منتخب بلادها التي أقيمت يوم الاحد الماضي امام المنتخب الكندي وانتهت بفوز كرواتيا بأربعة اهداف مقابل هدف.