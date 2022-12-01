تعليق غير متوقع للمعلق "حسن العيدروس"على خسارة المنتخب السعودي أمام المكسيك ومغادرته مونديال قطر..وهذا ما كشف عنه

الرياض - محمد الاطلسي - علق المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس على هزيمة المنتخب السعودي في مباراته اليوم من منتخب المكسيك وتوديعه لمونديال قطر.

وكتب العيدروس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، 01/كانون الأول/2022: في هذا المونديال يجب أن نحيي لاعبي المنتخب السعودي على بسالتهم وروحهم والكرة الممتعة التي قدموها تحديدا أمام الارجنتين وبولندا، لكن كرة القدم لا تكافئك دائما.

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وأضاف العيدروس: حظ اوفر للأخضر ونتمنى ان تكون هذه المشاركة مرجعا مهما لنجاحات قادمة.

ومني المنتخب السعودي بخسارته الثانية في المونديال أمام المكسيك اليوم بهدفين لهدف، بعد خسارته المباراة السابقة أمام منتخب بولندا.

وتأهل من مجموعة السعودية إلى الدور ثمن النهائي منتخبا الأرجنتين وبولندا.