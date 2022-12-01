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مباشرة من محلات الصرافة ..تعرف على التغيير النوعي الذي فاجئ الجميع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية..السعر الان

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

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�جل الريال اليمني اليوم الخميس اسعاراً جديدة وانهيار كبير أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن أسعار الصرف في صنعاء :  الريال السعودي  شراء = 148.4 ريال يمني  بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي :  شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن  الريال السعودي :  شراء = 290 ريال يمني بيع =295 ريال يمني الدولار الامريكي  شراء = 1100  ريال يمني بيع =1120 ريال يمني

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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