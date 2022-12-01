مباشرة من محلات الصرافة ..تعرف على التغيير النوعي الذي فاجئ الجميع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية..السعر الان

الرياض - محمد الاطلسي -

▪ هذه الفئة من الوافدين في السعودية لن تتمكن من تجديد الاقامات من اليوم !!.. هل أنت منهم ؟

▪ عاجل.. المغرب يحقق فوزاً ساحقا ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم قطر 2022

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�جل الريال اليمني اليوم الخميس اسعاراً جديدة وانهيار كبير أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن أسعار الصرف في صنعاء : الريال السعودي شراء = 148.4 ريال يمني بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي : شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن الريال السعودي : شراء = 290 ريال يمني بيع =295 ريال يمني الدولار الامريكي شراء = 1100 ريال يمني بيع =1120 ريال يمني