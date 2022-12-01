اتفرج يمني يدفع الثمن بسبب حسناوات كأس العالم ..وهذا ما حدث له !!

الرياض - محمد الاطلسي - نشر الشاعر اليمني عبدالقوي محمد المفلحي على مواقع التواصل الاجتماعي منشور مع فيديو يحذر اصدقاءه بعدم نشر صور جميلات كأس العالم.

وكتب المفلحي “: يا اصحاب المونديال ..بدون إحراجات الذي ينشر صورة مزّة حظر على طول”.

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وذيل فيديو مع المنشور يشرح تفاصيل ما حدث له حيث قال انه دفع الثمن بمنعه من وجبه الغداء بسبب تغزله بأحد المشجعات الأرجنتينيات.

وتابع في الفيديو ” انه تعرض لعقاب من قبل زوجته التي قال لت خلي المشجعات تعمل لك غداء وتنفعك.

وانتشرت في الأيام الماضية صور المشجعات لمنتخبات المشاركة بكأس العالم بشكل كبير.

ويتواجد في بطولة كأس العالم مشجعين ومشجعات من مختلف دول العالم حيث يتوافدون لحضور وتشجيع منتخباتهم المفضلة ويترجموا ذلك في حبهم بطرقة حديثة وجديدة تجذب وسائل الاعلام لالتقاط الصور معهم