الولايات المتحدة ولأول مرة تزف هذا الخبر السار لجميع اليمنيين ..اتفرج ماذا قالت !!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها نفذت مع منظمة اليونيسيف مشروعا بقيمة 18 مليون دولار في اليمن.

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وقالت في بيان بأن المشروع عمل على إعادة تأهيل 256 مدرسة في اليمن بالمياه النظيفة والصرف الصحي.

وأفاد البيان بأن أكرث من 407 ألف طالب استفادوا من ظروف تعليمية أفضل في إطار مشروع مدته ست سنوات بقيمة 18 مليون دولار بتمويل من الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة، وتم تنفيذه مع منظمة اليونيسف.

وأضاف البيان "يمكن للطالب الصغار، الاستمتاع الآن بمياه وصرف صحي.