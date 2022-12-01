اتفرج السعوديات .. بجمالهن الطبيعي خطف الأنظار في مدرجات كأس العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.. صور

الرياض - محمد الاطلسي - تشهد ملاعب قطر المونديالية حضوراً جماهيراً غفيراً للسعوديين، الذين ذهبوا إلى الدوحة لمؤازرة منتخبهم الوطني في مسيرته بالمونديال، والتي بدأها بشكل قوي جداً أمام الأرجنتين واقتنص فوزاً تاريخياً.

جميلات السعودية في مدرجات مونديال قطر 2022 ويوم الثلاثاء، سُجّل كيوم تاريخي للكرة السعودية، بعد تمكّن “الأخضر” من قهر أسطورة ميسي ورفاقه “راقصي التانجو”، واقتناص 3 نقاط ثمينة بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

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وكان لافتاً الحضورُ النسائي الكبير من السعودية في مباراة منتخب بلادهم، . المشجعات السعوديات ظهرن في مدرجات استاد “لوسيل”، وهن يؤازرن فريقهم بروح عالية وحماس شديد.

وأشاد العديد من النشطاء بما وصفوه بالجمال السعودي الساحر، وتداولوا صوراً لبعض مشجعات “الأخضر”، وسْطَ تعليقاتِ ثناء وإشادة على إطلالتهن الساحرة.

ويشار إلى أنّ ظهور المرأة السعودية في محافل رياضية كهذه، كان من الأمور الممنوعة والمحرمة قديماً قبل صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم.

حيث سمح ابن سلمان ولأول مرة في تاريخ المملكة، للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارات، بقرارات ملكية أحدثت ضجة واسعة آنذاك.