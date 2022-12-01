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الريال السعودي يسجل تسعيرة هي الأولى من نوعها أمام العملات الاجنبية ..تعرف عليها

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الرياض - محمد الاطلسي - سجل سعر صرف الريال السعودي في السوق المحلية في العاصمة عدن اليوم الخميس 1 - 12 - 2022، نحو 295 ريالا للشراء بينما سجل 300 ريالا للبيع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني:

ووصل الريال السعودي إلى 295  ريالا للشراء بينما سجل 300 ريالا للبيع في حضرموت.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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