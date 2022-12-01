تعليق غير متوقع من تركي آل الشيخ على خسارة منتخب السعودية أمام المكسيك وخروجه من كأس العالم

الرياض - محمد الاطلسي - علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على خسارة المنتخب السعودي أمام المكسيك وخروجه من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمدالله على كل حال وماقصرو ... وإن شاءالله القادم أجمل بدعم سيدي".

▪ السعودية تعلن إسقاط تأشيرة جميع الوافدين بدءا من هذا الموعد .. تابع التفاصيل!

▪ زوجتي لا تسمح لي بمعاشرتها الا بعد أن أشعل رغبتها بفعل هذا الأمر وانا أتألم ..تفاصيل مفاجئة

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وخسر المنتخب السعودي أمام منتخب المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الحاسمة التي جمعت المنتخبين في ختام الدور الأول من كأس العالم