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تعليق غير متوقع من تركي آل الشيخ على خسارة منتخب السعودية أمام المكسيك وخروجه من كأس العالم

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الرياض - محمد الاطلسي - علق رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على خسارة المنتخب السعودي أمام المكسيك وخروجه من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمدالله على كل حال وماقصرو ... وإن شاءالله القادم أجمل بدعم سيدي".

 

 

 

 

 

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وخسر المنتخب السعودي أمام منتخب المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الحاسمة التي جمعت المنتخبين في ختام الدور الأول من كأس العالم

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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