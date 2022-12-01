فلكي يمني يكشف عن حدث نادر سيشهده كوكب الارض ..هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - توقع فلكي يمني، اعتدال الطقس بشكل طفيف، يوم غد الأربعاء، وحدث نادر سيشهده كوكب الأرض يوم الخميس القادم.

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وقال الفلكي أحمد الجوبي: إن "الأجواء ليوم غد الاربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ الموافق ٦ جمادى الاولى ١٤٤٤ بمشيئة الله أجواء معتدلة الى باردة ودرجة الحرارة ٥ درجات ، والرطوبة ٥٤% وسرعة الرياح ١١ كم في الساعة".

وأشار إلى "أن السبب الرئيسي لما حدث من فيضانات ومنخفضات على العديد من البلدان ومنها مدينة جدة السعودية، هو اقتراب كوكب المريخ من مدار الأرض".

وأضاف "حيث سيكون (المريخ) في أدنى مقاربة له من الارض الخميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢م على مسافة ٨١ مليون كم".