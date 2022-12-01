الكشف عن عن دعم سعودي جديد لليمن بأكثر من 20 مليار دولار لمعالجة هذه المشكلة.!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت صحيفة سعودية عن دعم تنموي كبير لليمن تجاوز 20 مليار دولار، لمعالجة آثار انقلاب مليشيا الحوثي.

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وقالت صحيفة (اليوم) السعودية، في افتتاحيتها اليوم/ الاثنين/ وتحت عنوان ( دعم الشعب اليمني.. وجهود المملكة الإنسانية ) أن ما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم تنموي واقتصادي نوعي لليمن عبر "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" والذي أنشئ بموجب أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منتصف 2018 ، هو أمر يعكس اهتمام المملكة في تقديم الدعم الاقتصادي والتنموى لها ويؤكد موقف المملكة الثابت تجاه دعم الأشقاء اليمنيين في جميع محافظات الجمهورية، من دون تفرقة أو تمييز.

وأوضحت الصحيفة أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم خلال الأربع سنوات الماضية منذ عام 2018 وإلى نوفمبر من العام 2022 أكثر من 224 مشروعا ومبادرة تنموية في 14 محافظة يمنية بقيمة إجمالية 917.217.200 دولار بإجمالي عدد مستفيدين بلغ (14.6 مليون مستفيد) في 7 قطاعات أساسية.

وحل البرنامج السعودي، في المركز الرابع من إجمالي 75 منظمة مانحة لليمن بنحو 6 %، وتخطى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعم المنظمات المانحة التي تقدم الدعم لليمن منذ 2001، بحسب صحيفة "اليوم".

واختتمت الصحيفة السعودية افتتاحيتها بالقول إن اليمن تعد أعلى الدول تلقياً للمساعدات السعودية بقيمة تتجاوز 20.3 مليار دولار .. مؤكدة سعي المملكة مع الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، لمعالجة ما ترتب من آثار سلبية عليهم جراء انقلاب الحوثي على الشرعية، واستغلاله لمقدرات الشعب اليمني في إطالة أمد الحرب.