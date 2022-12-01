اليمن : قرارات جمهورية جديدة

الرياض - محمد الاطلسي - أقصي محافظ محافظة حضرموت من منصبه، وعُين آخر في خضم التوتر الذي تشهده المحافظة على خلفية تصعيد ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات ضد الجيش الوطني ومحاولاته اسقاط مديريات الوادي والسيطرة عليها.

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جاء هذا عبر إصدار رئيس حكومة الشباب والأطفال محمد عبدالله جميع الخضر، قراراً بإقالة البراء سالم بن قفلة من منصبه وتعيين آخر، رداً على موقفه من تصعيد ما يسمى "المجلس الانتقالي" في محافظة حضرموت.

وقال رئيس حكومة الشباب والأطفال محمد الخضر، في القرار الذي يحمل رقم (48) إنه "يعين أحمد صالح محمد بن يمين محافظاً لمحافظة حضرموت، ويلغى أي تعيين أو تكليف سابق". داعياً إلى "العمل بالقرار من تاريخ صدوره وتقديم التسهيلات اللازمة لبن يمين لممارسة مهامه".

ويأتي القرار بعد تأييد بن قفلة مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع الرافضة لتصعيد "المجلس الانتقالي" المستمر منذ أكثر من شهرين ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى عبر التحريض تارة ورفع شعارات مناطقية ضيقة تارة أخرى، بهدف تبرير مهاجمة قوات المنطقة ومديريات وادي حضرموت التي تتمركز فيها، وهو ما تجلى من خلال تهديد قيادات في "الانتقالي" بخيارات عسكرية لإجبار المنطقة على الخروج من حضرموت، ضمن مخطط الإمارات الرامي إلى إسقاط المناطق المحررة بيد مليشياتها تمهيداً لفرض إنفصال جنوب اليمن.