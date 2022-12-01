بشرى سارة صرف المرتبات لكافة الموظفين ومن هذة الاماكن..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - اكد الشيخ عبدالعزيز العقاب رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات انه سيتم صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات ٢٠٠١٤م كاملة

وقال العقاب في تغريدة له على تويتر:

▪ السعودية تعلن اعفاء فئات جديدة من رسوم المرافقين للعام 1444 هـ .. تعرف عليها ؟

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

‏ستصرف الرواتب وفق كشوفات ٢٠٠١٤م كاملة وسوف نتجاوز كل محاولات العرقلة والحجج الواهية والتي تهدف الى التغطية على الأسماء الوهمية والتي يخشى أصحابها من إنكشافها أو ذهاب عائداتها التي كانوا يستلمونها ولذلك نقولها وبكل ثقة ستصرف الرواتب ووفق الموارد التي كانت تدخل في الموازنات السابقة