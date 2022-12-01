صادم.. قطر تعلن عدد العمال الذين توفوا أثناء بناء ملاعب المونديال 2022!!

الرياض - محمد الاطلسي - ملاعب - أقر الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطري، حسن الذوادي، بموت ما بين 400 إلى 500 عامل مهاجر جراء إنجاز مشاريع البناء تحضيرا لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

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وقال الذوادي، في مقابلة مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان: "التقديرات تتراوح ما بين 400 و500. ليس لدي العدد الدقيق. هذا شيء تمت مناقشته".

وتابع متأسفا: "وفاة واحدة هي وفاة كثيرة جدا. بشكل واضح وبسيط".

وتابع الذاودي: "أعتقد أن معايير الصحة والسلامة في المواقع آخذة في التحسن كل عام، على الأقل في مواقعنا، مواقع كاس العالم التي كنا مسؤولين عنها، وبالتأكيد إلى الحد الذي يوجد فيه نقابات عمالية، فقد أشاد ممثلو النقابة العمالية الألمانية وممثلو النقابة العمالية السويسرية بالعمل والتحسن الذي تم إنجازه في مواقع كأس العالم".

وعما إذا كانت معايير الصحة والسلامة جيدة بما فيه الكفاية في بداية المشروع، قال الذوادي: "أعتقد بشكل عام أن الحاجة إلى إصلاح العمل نفسه تملي القول بنعم، ويجب أن تحدث تحسينات".

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات القطريةعن هذه الأعداد، وهي تبلغ أضعاف ما كانت تشير إليه سابقا، إذ لم تكن تعترف سوى بوفاة حوالي 30 شخصا جراء أعمال البناء المرتبطة بكأس العالم.

لكن التقديرات القطرية الجديدة لا تزال بعيدة جدا عن الأرقام التي تقدمها المنظمات الحقوقية، والتي تشير إلى وفاة أكثر من 6500 عامل مهاجر منذ بدأ تحضيرات المونديال في العام 2011.