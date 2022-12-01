بعد التعديلات الأخيرة.. الجوازات السعودية تكشف للوافدين عن الرسوم الجديدة لتجديد الإقامة!

الرياض - محمد الاطلسي - حددت مصلحة الجوازات في المملكة العربية السعودية رسوم تجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين والوافدين والعاملين في المملكة العربية السعودية بعد إجراء مجموعة من التعديلات الجديدة مؤخرا.

وبموجب التعديلات الجديدة فإنّ رسوم تجديد الإقامة الخاصة بالعمالة الوافدة تبلغ 650 ريال سعودي لكل شخص يعمل في الأراضي السعودية.

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وحددت هذه التعديلات الرسوم المقررة من أجل تجديد إقامة مرافق العامل سواء أكان هذا المرافق الزوجة أو الأبناء بمبلغ 2000 ريال سعودي لكل شخص.

وبحسب التعديلات فإنّ إجمالي الرسوم الخاصة بتغيير المهن للمرة الأولى مع تغيير الكفيل تبلغ 2000 ريال سعودي تدفع مرة واحدة.

وفي حال تغيير الكفيل للمرة الثانية فإنّه يتوجب على العامل الوافد دفع مبلغ قدره 4000 ريال سعودي من أجل الحصول على كفيل جديد.