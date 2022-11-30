اعلان هام للمملكة السعودية وعقوبات صارمة تنتظر هولاء!!

الرياض - محمد الاطلسي - وجهت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، تحذيراً هاماً من نقل ركاب أكثر من العدد المحدد في رخصة القيادة، موضحةً أن هذه مخالفة مرورية، حيث قالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن “وجود عدد كبير من الركاب، مما يزيد من الحمولة المقررة للمركبة، يعرضهم لمخاطر كثيرة، وتأتي في مقدمتها عدم توافر وسائل السلامة مثل حزام الأمان”، مشيرةً إلى أن عقوبة نقل ركاب أكثر من العدد المقرر في رخصة القيادة هي غرامة مالية تتراوح بين ألف وألفي ريال.

وعلى صعيد آخر، وجهت الإدارة العامة للمرور، أمس الأحد، تحذير شديد اللهجة من إجراء تعديل أو إضافة اسم على جسم المركبة أو هيكلها، أو تغيير أى شيء من معالمها أو تجهيزاتها الأساسية بدون اتخاذ الإجراءات النظامية، لافتةً إلى أن ذلك يعد مخالفة مرورية ويخضع الفرد إلى العقوبة، لافتةً إلى أنه يجب تجنب إجراء أي تعديلات على المركبة أو تغيير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، وفي وقت سابق له نجح المرور في الرياض في ضبط عدد من المفحطين الذين ظهروا في مقاطع على موقع التواصل الاجتماعي وهم يمارسون التفحيط في أحد أحياء الرياض، وهو الأمر الذي تسبب في إزعاج المواطنين جراء الأصوات المرتفعة للمركبات التي جرى إدخال تعديلات عليها.

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وردت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، على سؤال أحد الزوار حول إمكانية القيادة للزوار بالرخصة الدولية أو الأجنبية داخل السعودية، حيث قالت إن الزائر يستطيع القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول، وذلك لمدة عام أو حتى تنتهي صلاحيتها أيهما أقرب، مشيرة إلى أن وجود مخالفات على المالك لا يحول دون نقل ملكية المركبة، ولكن بشرط سريان رخصة السير والفحص المستمر.