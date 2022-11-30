جريمة هزت اليمن ..شنق طفل في محافظة يمنية بطريقة وحشية(صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر عن مقتل طفل بمحافظة لحج واكدت المصادر ان طفل يدعى محمد عبدالله الجفري والذي يبلغ من العمر 12 سنة قُتل شنقًا على يد مجهولين في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، جنوبي البلاد. ولم تكشف المصادر اي تفاصيل جديدة عن الحادثة التي هزت المحافظة.

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