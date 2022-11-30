طفلة يمنية تخطف الأنظار بموهبتها التي أذهلت العالم بمبادرة مميزة عن كأس العالم(اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - يرى الكثير من المتابعين والمهتمين، أنه لولا مبادرة “كأس العالم من قطر 2022 إلى العالم” التي يتبناها الهلال الأحمر القطري وشركائه وتنفذها في اليمن شركة “توجيذر” للإعلان والتسويق، لما وصل تأثير مونديال قطر إلى المدى الذي يلمسه الجميع في اليمن حالياً.

وفقا لموقع كأس العالم على الاراضية اليمنية فان ما تؤكده الطفلة شهد بسطام التي تتابع باهتمام أحداث كأس العالم المقامة في قطر حالياً عبر شاشات المبادرة التي تقام تحت شعار “مونديال قطر على الأراضي اليمنية”.

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وتعتبر شهد (11عاماً) ، ترجمت تأثرها بمجريات مونديال قطر وبثه مجاناً في اليمن، من خلال هوايتها المفضلة المتمثلة في الرسم.

وتقول شهد إنها تشجع منتخب البرازيل وترشحه أيضاً للتتويج بكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

بسطام والد الطفلة التي تدرس في الصف السادس الأساسي، يؤكد ان طفلته التي تمتلك موهبة الرسم، تحرص على أن تعكس تأثرها بما حولها من خلال الرسم لما تشعر به، مشيراً إلى أن موهبتها بدأت معها قبل سنوات.

ويقول بسطام إن تفاعل الجماهير مع المبادرة القطرية لبث المباريات مجاناً، لم ينحصر فقط على المشاهدة، بل وصل إلى ما هو أبعد من ذلك عبر التفاعل العملي مع تلك المبادرة.

وأبدى الهلال الأحمر القطري، إعجابه بما بطريقة تفاعل الطفلة شهد مع المبادرة، وأحداث مونديال قطر الذي وصلت تأثيراته إلى كل بيت.

فيما عبر مدير عام شركة “توجيذر” للتسويق والإعلان، عبدالناصر الشيباني عن إعجابه بموهبة الطفلة شهد، مؤكداً أهميه دعم مثل هذه المواهب وتنميتها وإكسابها المهارات اللازمة بما يمكنها من إصدار المزيد من الابداعات والمنافسة على المستويات الخارجية.

ويتبنى ويرعا مبادرة “كأس العالم من قطر 2022 إلى العالم”، الهلال الأحمر القطري، بالشراكة مع وزارة الخارجية القطرية، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، وشبكة بي إن سبورتس، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتنفذها في اليمن شركة

“توجيذر” للإعلان والتسويق، وذلك تحت شعار “مونديال قطر على الأراضي اليمنية” من خلال نصب شاشات عملاقة في 12 موقع بثمان محافظات لمشاهدة أحداث كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في قطر مجاناً.

وتشهد مواقع البث التابعة للمبادرة في صنعاء والمحافظات إقبالاً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع لمشاهدة أحداث ومباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر حالياً.