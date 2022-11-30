ردة فعل صادمة يمني عندما طلب منه إسرائيلي متنكر بجنسية اخرى هذا الأمر في كأس العالم..لن تصدق ماذا طلب!!

الرياض - محمد الاطلسي - تعرض الصحفي اليمني سامي الحنظلي الى موقف عابر خلال تواجده لتغطية مباريات كأس العالم بقطر.

ويكشف الصحفي اليمني سامي الحنظلي لتعرضه لموقف حين التقي برجل يعمل في إسرائيل.

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ويكتب في صفحته بالفيس بوك الصحفي سامي الحنظلي عن الموقف ورصده موقع خبابير “: امس حصل معي موقف كنت مع الزميل محمد الصلوي في واحد خلفي كلمني بالانجليزي”.

ويضف”: رحبت فيه قالي انا من استراليا عادنا بقوله تعال اجلس معنا قال أنا أعمل في إسرائيل”.

وقال انه على الفور انسحب من امامه مباشرة ولكنه حاول الكلام معه فرفضت.

وفي نفس الموقف يقول الصحفي سامي الحنظلي انه صادف لقاء قبل أيام احدهم وطلب ان يتصور معه وعندما اقتربنا منه وجدنا لوجو قناة إسرائيلية فنسحبنا على الفور.

وحذر الصحفي اليمني في منشوره بالفيس بوك والذي رصده موقع “خبابير” الحذر من هؤلاء الأشخاص لانهم في البداية يدخل أو يصورك وانت ما تعرف جنسيته بعد ما يخلص يقول إسرائيل .