انهيار كبير لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية في آخر تحديث مسائي ..تعرف على السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - أسعار الصرف في عدن وصنعاء وحضرموت، اليوم الاربعاء الموافق 30-11-2022
سعر الصرف في عدن
▪ ردة فعل صادمة يمني عندما طلب منه إسرائيلي متنكر بجنسية اخرى هذا الأمر في كأس العالم..لن تصدق ماذا طلب!!
▪ بشرى سارو تزفها السعودية ولاول مرة لكافة العمالة بهذا الإجراء !تفاصيل
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw
شراء:
الدولار الأمريكي:1118
الريال السعودي: 298
بيع:
الدولار الأمريكي: 1127
الريال السعودي: 300
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سعر الصرف في صنعاء
شراء:
الدولار الأمريكي: 560
الريال السعودي: 148,5
بيع:
الدولار الأمريكي: 561
الريال السعودي: 149
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أسعار الصرف في حضرموت
شراء:
الدولار الأمريكي: 1119
الريال السعودي:298
بيع:
الدولار الأمريكي: 1127
الريال السعودي: 301
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