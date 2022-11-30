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انهيار كبير لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية في آخر تحديث مسائي ..تعرف على السعر الآن

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الرياض - محمد الاطلسي - أسعار الصرف في عدن وصنعاء وحضرموت، اليوم الاربعاء الموافق 30-11-2022

سعر الصرف في عدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ ردة فعل صادمة يمني عندما طلب منه إسرائيلي متنكر بجنسية اخرى هذا الأمر في كأس العالم..لن تصدق ماذا طلب!!

▪ بشرى سارو تزفها السعودية ولاول مرة لكافة العمالة بهذا الإجراء !تفاصيل

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

شراء:

الدولار الأمريكي:1118

الريال السعودي: 298

بيع:

الدولار الأمريكي: 1127

الريال السعودي: 300

..................

سعر الصرف في صنعاء

شراء:

الدولار الأمريكي: 560

الريال السعودي: 148,5

بيع:

الدولار الأمريكي: 561

الريال السعودي: 149

....................

أسعار الصرف في حضرموت

شراء:

الدولار الأمريكي: 1119

الريال السعودي:298

بيع:

الدولار الأمريكي: 1127

الريال السعودي: 301

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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