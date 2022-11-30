هذا ما جاء في لقاء حاسم بين الرئيس العليمي والمبعوث الأممي بشأن اليمن والنتيجة مبشرة

الرياض - محمد الاطلسي - ضمن لقاءاته الثنائية الخاصة بمستجدات الوضع في اليمن ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم المستجدات في الملف اليمني، بناء على تصعيد مليشيا الحوثي الأخير.

جاء ذلك اثناء استقبال فخامته للمبعوث الأممي ومساعدة اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان على هامش زيارته الحالية للمملكة الاردنية الشقيقة.

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اللقاء تطرّق إلى الجهود الأممية المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لإحياء مسار السلام في اليمن، والإجراءات الحكومية المعلنة بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية، وردع اعتداءاتها الممنهجة على البنى التحتية واحتواء تداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني ومفاقمة المعاناة الإنسانية.

في إطار ذلك أشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى المبادرات الرئاسية والحكومية لإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار، ودعم تطلعات اليمنيين في بناء الدولة، والعيش الكريم والمواطنة المتساوية.. مؤكداً التزام المجلس والحكومة بنهج السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

مبعوث الأمم المتحدة من جهته أشاد بموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في ضبط النفس، والتعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لاستعادة مسار السلام الشامل في اليمن.