تسعيرة نوعية غير متوقعة للمشتقات النفطية في هذه المحافظات اليمنية..السعر الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - سجلت أسعار المشتقات النفطية في اليمن، تفاوتت في أسعار البنزين والديزل بين المحافظات اليمنية المختلفة. تسعيرة المشتقات النفطية البترول والديزل في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب .

أسعار المشتقات النفطية في صنعاء : - البنزين = 10500 ريال يمني - الديزل = 12500 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في عدن - البنزين = 19500 ريال يمني - الديزل = 23000 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في تعز +968 - الديزل = 24000 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا - البنزين = 19000 ريال يمني - الديزل = 24000 ريال يمني سيئون - البنزين= 19,000 ريال يمني - الديزل = 22000 ريال يمني أسعار المشتقات النفطية في مأرب - البنزين (محلي) = 3500 ريال يمني - بنزين (تجاري) = 22000 ريال يمني - الديزل (تجاري) = 24000 ريال يمني

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